NFL 2022 2023 | week 10 | Eagles perdono l’imbattibilità | a Philly passano i Commanders

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo10 di NFLpossiamo dirlo: non ci sono più squadre imbattute in questa regular season. Al termine di uno dei match più sorprendenti fin qui della stagione, i Philadelphianel Monday Night Football cadono in casa contro i Washingtoncon il punteggio 21-32. Il loro record ora recita otto vittorie e una sconfitta. IL PROGRAMMA DI11 RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE LE DATE DELLA STAGIONE NFL Eppure dopo i primi minuti di partita il leit motiv sembrava essere lo stesso che ci aveva accompagnato nelle precedenti otto della franchigia della città di Rocky. La difesa entra subito nel match, forzando un fumble e pochi istanti dopo Jalen Hurts entrava in end-zone. Washington però risponde immediatamente e trova il touchdown del 7-7 con la corsa di ...

Huddle Magazine

Certezze poche in questo. Vediamo di mettere un po' di chiarezza, per quanto possibile, nell'ultimo turno, chiuso con la sorprendente vittoria, 32 - 21, di Washington (5 vinte e 5 perse) ...E fra gli innumerevoli impegni potrebbe aggiungersi quello della, Bezos e Jay - Z , il marito di Beyonce, sono infatti in trattative per un'offerta congiunta per i Washington Commanders. I migliori dopo metà stagione NFL 2022 Lo avevamo scritto. Non è tutto oro quel che luccica in casa Eagles e il record di otto vittorie e zero sconfitte lasciava comunque intravedere alcune difficoltà. Una su tutte: l'incapacità di tenere ...Il successo di Monaco su Seattle fa del qb 45enne l'unico ad aver vinto una partita in Usa, Inghilterra, Messico e Germania. Il colpaccio dei Vikings manda in crisi Buffalo ...