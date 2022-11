Nazionale | Oriali | «Più si avvicina il Mondiale | più non mi passa»

(Di martedì 15 novembre 2022) In occasione della presentazione del libro “Coverciano, una leggenda che continua“, il team manager dellaazzurra, Gabriele, ha parlato dell’imminentedi Qatar: in particolare, di cosa si prova ad essere solo spettatori della competizione, senza poterci partecipare. «Fra qualche giorno iniziano i Mondiali e più ci sie più rode qualcosa dentro, e fino a quando non finiscono, non mi. L’augurio è che nel tempo ci sia la possibilità ancora di festeggiare qualche vittoria importante come lo è stato un anno e mezzo fa con gli Europei» L'articolo proviene da Calcio News 24.

