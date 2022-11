Morta Wallis Simpson si dice abbia lavorato per un' amica di Margaret Thatcher | per poi passare a Fayed

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 novembre 2022) È uno dei personaggi centrali di The Crown 5. Si tratta di Sydney Johnson, ex cameriere di Edoardo VIII, assunto poi da Mohamed Al-(papà di Dodi) perché gli insegnasse tutto sul bon ton dei reali inglesi. Rimasto sempre nell’ombra, è lo snodo di molti eventi importanti. Persino l’avvicinamento tra Diana e Dodi è, in qualche modo, “merito” suo. A interpretarlo, un impeccabile Jude Akuwudike (attore nigeriano di Beasts of no nation). Mohamed Al-e Dodi: vita, incontri e Diana guarda le foto Leggi anche ...