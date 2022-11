Milan | la dirigenza valuta il riscatto un giocatore in prestito

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 15 novembre 2022) Ladelstarebbe studiando una strategia, da mettere in atto nei prossimi mesi, per riscattare uno dei suoi giocatori, arrivato inla scorsa estate. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con la pausa in vista dell’apertura del Mondiale in Qatar, ilriflette sul mercato che si aprirà nei Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.