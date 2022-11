Malore per Ferrero dopo Torino-Sampdoria | “voglio tornare”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 novembre 2022) Laè sempre più in crisi, dal punto di vista societario e dei risultati in campo. La squadra di Stankovic occupa la penultima posizione in classifica e l’ex centrocampista dell’Inter è a serio rischio esonero. La squadra è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Lecce, in 15 partite ha conquistato solo una vittoria, poi 3 pareggi e addirittura 11 sconfitte. La squadra non sembra attrezzata per raggiungere l’obiettivo. La situazione è degeneratal’arresto dell’ex presidente Massimo, contestato duramente nel corso di un match casalingo dei blucerchiati. Foto di Simone Arveda / Ansaprepara il ritorno Massimoprepara il ritorno, come confermato in un’intervista fiume a ‘Il Secolo XIX‘. “Guardando la partita con ilin televisione, la ...