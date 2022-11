L'Europa (a trazione franco-tedesca) sulla questione migranti ha fallito un'altra volta

Leggi su panorama

(Di martedì 15 novembre 2022) Dove va l’Unione Europea? La domanda sembrava di facile risposta fino a qualche tempo fa. La pandemia sembrava l’occasione per riprendere un percorso d’integrazione - sempre adirigistica e commissariale - ma incentrato su una maggior condivisione grazie al varo del Next Generation EU. Poi è arrivata l’inflazione, la guerra e infine la crisi energetica. È come se tutte le debolezze nascoste sotto il Recovery Plan, e sotto l’aggiustamento del paradigma economico, fossero riemerse con prepotenza. Sul piano economico, di fronte alla nuova crisi, l’UE è in un limbo indefinito. Il price cap sul gas si è dimostrato infattibile, non sono stati varati nuovi strumenti, incerto è il destino del patto di stabilità. L’emergenza per ora è risolta secondo il più nazionalistico degli schemi di gioco, ovvero ognuno per se e come può. Ecco allora le nazionalizzazioni delle ...