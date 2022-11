Il Collegio 7 mette i Collegiali contro i Docenti sulla scia del nastro nascente Pelè | anticipazioni 15 novembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Il7 torna in onda oggi, 15, su Rai2 ripartendo dal trambusto andato in scena la scorsa settimana quando il pubblico ha dovuto fare a meno di due. Nel corso della quinta puntata de Il7 di martedì scorso, la quinta del reality, i colpi di scena non sono mancati visto che sono stati espulsi due allievi: Alessandro Orlando ed Apollinaire Manfredi. I due sono stati spesso richiamati finendo poi alle strette alla loro ennesima bravata, cosa succederà nella puntata di questa sera e come andrà a finire con i ragazzi ancora nella scuola? Ledella puntata di oggi de Il7 rivelano chesaranno messi gli unigli altri ma non per un nuovo provvedimento ...