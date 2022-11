G20 | Meloni vede Erdogan | tra temi aggressione russa a Ucraina | cooperazione in ambito Nato'

(Di martedì 15 novembre 2022) Bali, 15 nov. (Adnkronos) - Nel corso del bilaterale tra il premier Giorgiae il Presidente turco, Recep Tayyip, oggi a margine dei lavori del G20, "sono stati affrontati gli sviluppi della guerra d'all'e le principali sfide che si pongono di fronte alla Comunità internazionale, che vedono impegnate insieme Turchia e Italia". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. I due leader "hanno condiviso inoltre l'auspicio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali. Il presidenteha anche sottolineato l'importanza dellatra Italia e Turchia in, e ribadito la volontà di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e ...

Incontro Meloni-Erdogan per rafforzare anche la cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato: il comunicato di Palazzo Chigi "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilate ...