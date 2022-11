Del Genio e gli errori arbitrali | Cruciani | “Questo è un caso umano” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 15 novembre 2022) Giuseppea Pressing su Italia 1 risponde a Paolo Delche aveva parlato diche sfavoriscono il Napoli. Tutto è partito dagli scandalosidi Milan-Fiorentina. Chiamarli sviste vuol dire minimizzare due episodi gravissimi, perché quegli episodi hanno regalato due punti immeritati ai rossoneri. Da qui è partita la sensazione che ci sia qualcosa che non va, anche perché non è il primo episodio che tiene a galla le inseguitrici del Napoli, che pure restano a distanza di sicurezza per ora. Eppure nonostante il Milan si a 8 punti e la Juventus a 10 punti di distacco, sui quotidiani ed in tv si parla di assalto al Napoli, come se fossero a ridosso degli azzurri.contro DelProprio dopo Milan-Fiorentina è arrivato lo sfogo di ...