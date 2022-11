Christian Bale | il camaleonte | «Così modifico il mio corpo a ogni ruolo» L’intervista di Amica

Leggi su amica

(Di martedì 15 novembre 2022), 48 anni, è nato in Galles nel Regno Unito, è naturalizzato statunitense e vive in California. Dal 2000 è sposato con Sibi Blazic, ex modella e produttrice di film indipendenti. Hanno due figli: Emmeline (17 anni) e Joseph (8). È vegetariano, animalista e combatte in prima linea per la difesa degli oceani (foto Ansa) Nel panorama di Hollywood,è senz’altro uno degli attori più enigmatici, scontrosi, di certo il più meticoloso, burbero per eccellenza, schivo e riservato. L’emblema di anti-celebrity, contro stampa, Twitter e social media. A tutto ciò preferisce l’ingegno, la concentrazione e la destrezza della recitazione. O, almeno,era fino a poco tempo fa, finché non ha capito, grazie anche alla meditazione, che il suo non è altro che un lavoro (anche se ...