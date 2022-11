Calciomercato Inter | riflessioni per il riscatto di Bellanova

(Di martedì 15 novembre 2022), i nerazzurri stanno ragionando suldiin estate: dipenderà dalla seconda metà del campionato In casasi ragiona sula fine stagione di Raoul. Preso in estate in prestito per 3 milioni, i nerazzurri dovrebbero versane altri 7 al Cagliari. Come riportato da Tuttosport, sarà decisiva la seconda metà di stagione. In caso le prestazioni dell’esterno non convincessero, si prospetterebbe un inatteso ritorno in rossoblu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, i nerazzurri stanno ragionando sul riscatto di Bellanova in estate: dipenderà dalla seconda metà del campionato In casasi ragiona sul riscatto a fine stagione di Raoul ...Tornati in Italia, l'andrà sulla punta dello stivale, a Reggio Calabria, dove il 22 dicembre si affronteranno in amichevole i due fratelli Inzaghi. Dopo Natale, ci sarà invece spazio per l'...In casa Inter si ragiona sul riscatto a fine stagione di Raoul Bellanova. Preso in estate in prestito per 3 milioni, i nerazzurri dovrebbero versane altri 7 al Cagliari. Come riportato da Tuttosport, ...Rrahmani vuole essere pronto già per il match in casa dell'Inter il 4 gennaio prossimo. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...