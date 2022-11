(Di martedì 15 novembre 2022) …Fausto Brizzi, Petula Clark, Roberto Cavalli, Giovambattista Caligiuri, Eugenia Roccella, Sergio Cammariere, Mia Ceran, Vanessa Bonelli Mosell, Sofia Goggia, Marco Susio, Jacopo Castagna, Florian Gruber, Luca Mazzitelli… Oggi 15 novembre compiono gli anni: Antonio de Vitis, ex calciatore; Petula Clark, cantante, attrice, compositrice; Gianfelice Ferlito, scacchista; Paolo Inzerilli, generale; Vincenzo Balzani, chimico; Olimpio Paolinelli, ex ciclista; Enzo Staiola, attore; Roberto Cavalli, stilista; Sebastiano Celeste, direttore fotografia; Fabrizio de Angelis, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Aldo Magrelli, pittore; Mario Manfredi, politico; Renzo Caldara, bobbista. Inoltre, compiono gli anni: Giovambattista Caligiuri, politico; Giuseppe Conte, scrittore, poeta; Enzo Marciante, fumettista, illustratore, disegnatore; Giovanni Bramucci, ex ciclista; Rino Vernizzi, ...

Radio Italia

...colleghi che con la mezza età hanno acquisito consapevolezza e sense of humor (il nome Brad Pitt vi dice niente) FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema...Il 'principe dimenticato': così lo apostrofò il Time nel 2013. Carlo d'Inghilterra, principe del Galles e figlio maggiore della ... Buon compleanno Max Pezzali! Gli auguri di Jovanotti, la dedica della moglie… Buon compleanno Giucas Casella, Antonella Ruggiero… …Fausto Brizzi, Petula Clark, Roberto Cavalli, Giovambattista Caligiuri, Eugenia Roccella, Sergio ...Esplosione in un capannone a Palermo. Una fuga ha provocato un esplosione e il ferimento di tre operai che stavano lavorando in una fabbrica in via Calcante. Gli operai stavano eseguendo dei lavori ...