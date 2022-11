Basket | l’Italia è ai Mondiali Ora è il tempo della festa | poi spazio a riflessioni e scelte Aspettando Paolo Banchero

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) La missione è compiuta. Con la vittoria in Georgia,ha centrato la qualificazione ai2023 con ben due giornate d’anticipo. È la seconda partecipazione consecutiva alla rassegna iridata e ciò non accadeva da addirittura 32 anni, visto che le ultime due edizioni di fila con presenti gli azzurri sono state quelle del 1986 e 1990. Un traguardo raggiunto superando le tante difficoltà che la formula delle qualificazioni va a creare, con le Nazionali più importanti costrette a non convocare spesso i giocatori migliori (presenti in Eurolega o NBA), favorendo invece “le piccole”, che, invece, hanno quasi sempre il roster al completo. Sono state due partite di grande pathos ed emozione con Spagna e Georgia. Il finale amaro di Pesaro si è poi trasformato in quello dolcissimo di Tbilisi, anche se è stata molta la paura di vanificare tutto negli ...