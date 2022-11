Audi - Q8 e-tron | i prezzi e le versioni per l' Italia

(Di martedì 15 novembre 2022) L'trong> ha aperto gli ordini inper la nuova Q8 e-, che viene proposta a partire da 79.900 euro incentivi esclusi e che sarà in consegna a partire da marzo 2023. Si tratta del restyling del modello precedentemente noto come e-, che mantiene la disponibilità della doppia variante di carrozzeria (Suv e Sportback) ed evolve in maniera significativa sia il design sia i powertrain. La Q8 e-risulta quindi fedele al modello uscente nelle proporzioni generali, ma gruppi ottici e paraurti modificati hanno reso più grintosa la linea e hanno permesso di ridurre il Cx fino a 0,24 sulla Sportback e fino a 0,27 sul modello Q8 e-. I cerchi fino a 22" slanciano le fiancate, mentre il muso si ammoderna con il debutto del logo dei quattro anelli ...

Il ritocco è stato già intravisto poco tempo fa, sul cofano della nuovissimaQ8 e -, ma solo in questi giorni l'azienda, attraverso le parole del designer André Georgi e del capo della ...Q8 e -e SQ8 e -(2022) 122 340 o 408 CV e fino a 600 km di autonomia. I clienti italiani potranno scegliere la Q8 e -nelle varianti 50 quattro da 340 CV e 55 quattro da 408 CV, ...Il lancio della nuova Q8 e-tron, restyling della e-tron ha portato non soltanto ad un nuovo nome per il primo SUV elettrico di Audi ma anche all’introduzione del nuovo logo della casa… Leggi ...La Casa tedesca ha aperto gli ordini per la sua nuova ruote alte, che viene proposta in tre allestimenti e due varianti di carrozzeria, con autonomie fino a 600 km ...