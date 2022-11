Valerio Scanu fa coming out | «Mi vuoi sposare?» Chi è il compagno Luigi Calcara

ha fatto coming out e ha deciso di chiedere la mano al suo compagno, Luigi Calcara.ha sorpreso tutti facendo coming out e chiedendo la mano del suo fidanzato, Luigi ...ha scelto di fare indirettamente coming out chiedendo al suo fidanzato di sposarlo. Sorpresa doppia per i fan del giovane cantante di origini sarde il quale ha chiesto letteralmente la ...Milano, 14 novembre 2022 - Valerio Scanu fa coming out e chiede al compagno di sposarlo. La romantica e inaspettata proposta di matrimonio, con cui il vincitore di Sanremo si è dichiarato è arrivata c ...Sulle note di Ti sposerò perchè, Valerio Scanu ha chiesto al suo fidanzato di Luigi di sposarlo! Un dolcissimo momento che è stato immortalato da presenti. Valerio infatti ha deciso di sorprendere il ...