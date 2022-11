Tette a pera E come Berlusconi | Luciana Littizzetto fa calare il gelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Una puntata all'insegna dell'ironia quella di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 30 ottobre su Rai 3. A divertire sono soprattutto gli sketch di quella che è l'anima della trasmissione, ovvero, che affianca,sempre, il conduttore Fabio Fazio. Al centro dei suoi monologhi, non solo l'attualità, ma anche le questioni politiche. Nel mirino, questa volta, lo scontro tra l'Italia e la Francia sulle navi Ong che ha tenuto banco tutta la settimana appena trascorsa. Così, la Littizetto dice la sua attraverso una lettera - immaginaria - mal scritta, in un francese stentato, ma che prova a rompere quel ghiaccio di tensione che si è formato tra la i due Paesi sulla gestione degli sbarchi dei migranti, dell'accoglienza e dei ricollocamenti. Un gioco in cui si palesano le posizioni opposte di entrambi gli ...