Su Chrome per PC i temi in stile Material You

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 14 novembre 2022) Super PC Google sta testando icon i coloriYou tipici dei dispositivi mobili con Android. È la prima volta che viene implementata questa funzionalità del design del browser desktop di Google. La funzione sperimentale seleziona una combinazione di colori per la barra degli strumenti in base allo sfondo mostrato nella finestra della nuova scheda. Recensione Pixel 7 Pro, il miglior top Google di sempreper PC inYouYou è stata introdotta da Google con Android 12 e migliorata in Android 13 con una maggiore intrusione nel sistema operativo. Come si può vedere nella recensione di Pixel 7 Pro, basta scegliere un tema con relativo colore perché questo modifichi i colori di tutto il sistema, app comprese quindi non si limita, come in passato, ...