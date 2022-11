Si può cambiare subito | anche Zingaretti demolisce il Pd

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022)a Nicolaquesto Pd non piace. L'ormai ex governatore del Laziosenza mezzi termini il proprio partito parlando da Lucia Annunziata nel corso di «Mezz' ora in più». «A me non piace l'aria che si respira nel Pd e non possiamo solo aspettare il congresso», dice, secondo il quale «dobbiamo organizzare al più presto l'opposizione in Italia. Si puòora», senza aspettare il congresso. A non convincere il neodeputato Dem è «la parola». «In 15 anni- ricorda- il Pd ha cambiato 10 segretario e non ha cambiato l'empatia con il Paese. Non possiamo solo aspettare il congresso, c'è un gruppo dirigente che potrebbe fare tantissime altre cose, noi siamo quelli che devono creare giustizia in ...