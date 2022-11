Roma | incendio in un’abitazione | 48enne intossicato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Paura ieri sera in via Via delle Scalette aa causa di un denso fumo che usciva da. Ad accorrere sono stati i Carabinieri di Labico che di fronte a quella coltre di fumo, dapprima hanno cercato di bussare, una volta resisi conto che non rispondeva nessuno hanno sfondato la finestra e sono entrati. Sono stati momenti concitati, soprattutto per il timore che all’interno di quella casa si potessero trovare persone intossicate o ferite. Uomoprivo di sensi Una volta nell’abitazione i militari hanno constatato che il fumo si era sviluppato dalla cucina e hanno rinvenuto unromeno privo di sensi. Trasportato immediatamente fuori l’uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 118, intervenuti anche loro per prestare soccorso. In breve anche i Vigili del fuoco sono intervenuti per sedare le ...