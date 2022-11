Re Carlo | primo compleanno senza la Regina La strategia anti-panico di Kate Middleton

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 novembre 2022) ReIII compie 74 anni, è nato infatti il 14 novembre 1948. Questo è ilche festeggiala sua adorata madre, laElisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. E ilserpeggia a Palazzo. Ma a mantenere il sangue freddo ci pensache ha tranquillizzato perfino laconsorte in un momento di fibrillazione.III compie 74 anni Sono molte le incognite che accompagnano il Regno di. Dopo i 70 anni sul trono di Elisabetta, la sfida è ardua e il nuovo Re ha già tentennato in diverse occasioni. Il nervosismo dei primi giorni, subito dopo la scomparsa della Sovrana, coi gesti di stizza per una penna che perde inchiostro e Camilla che interviene ...