(Di lunedì 14 novembre 2022) In queste ore si è spento, considerato tra i pionieri del territorio diLido. L’uomo, in vita è stato ildi, con cui gestiva un’impresa di traslochi. Fino agli ultimi giorni della sua vita, ha portato avanti la passione per il lavoro, con questa ditta che è un pezzo di storia della zona lidense, i trasporti e soprattutto il territorio del mare di Roma, cui tanta fortuna gli ha portato negli anni di attività. su Il Corriere della Città.

Il Corriere della Città

Il campionato italiano si è tenuto ad(Roma) presso il centro olimpico federale PalaPellicone ...333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenzanel ......ai Castelli Romani ed era originario di, ha scosso il mondo del motociclismo. Il Trofeo Amatori Italiani è stato sospeso, il Gentlemen's Motors Club - che aveva tesserato il pilota - è in... Ostia in lutto, morto Maurizio Fiasco. Era storico socio d’affari di Bruno Quondamcarlo In queste ore si è spento Maurizio Fiasco, considerato tra i pionieri del territorio di Ostia Lido. L’uomo, in vita è stato il socio d’affari storico di Bruno Quondamcarlo, con cui gestiva un’impresa ...Lutto per la squadra di calcio del CSV Casal Bernocchi, che questa mattina ha dovuto fare i conti con la trista scomparsa del mister Gianni Valentini. Volto storico della società sportiva presente nel ...