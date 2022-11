Esiste un progresso sostenibile? Il talk Audi con H-Farm per «rigenerare il pianeta»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cos’è il? Come conciliare la necessità di un rendere un prodotto più veloce, più potente, più ricco di funzioni con l’attenzione per l’ambiente, per i lavoratori di un’azienda, per i consumatori del prodotto e per chi seguirà i nostri passi dopo di noi? Di questo si è discusso all’evento Re-generat Planet, uno deipromossi dasulle sfide che la tecnologia deve affrontare per tenere il passo con il mondo contemporaneo, a cui noi di Open eravamo invitati. L’evento – il secondo, dopo il Re-generate Lives dello scorso luglio – si è tenuto il 9 novembre al campus di H-, a Roncade, il più grande polo d’innovazione d’Europa, a due passi da Venezia. E non è un caso che il luogo scelto sia stato proprio questo: una superficie complessiva di 51 ettari, di cui oltre 40 destinati a parco e zona boschiva, ...

