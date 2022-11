Cosa cambia con il DL Aiuti Quater? Le novità di fine 2022

Leggi su fmag

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il neonato Governo Meloni ha approvato, nell’ultimo Consiglio dei Ministri, il DL, la quarta misura di supporto e sostegno alle famiglie e alle imprese italiane colpite prima dalla congiuntura pandemica e poi dal caro-energia e materie prime. Il DL, infatti, si inserisce nel filone di misure ristoratrici “inaugurate” prima durante il Governo Conte e poi nel corso del Governo Draghi, che mettono a disposizione dei cittadini o delle aziende azioni di ausilio per far fronte alle contingenze complesse attuali.prevede il DL? Orbene, il DL– noto anche come nuovo decreto energia, data l’attuale emergenza – prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, ...