Verona-Spezia | infortunio shock per Dragowski | giocatori in lacrime | salterà il Mondiale VIDEO

TUTTO mercato WEB

... che vede anche le vittorie del Monza sulla Salernitana (3 - 0) e delloin rimonta a(2 - 1). All'Olimpico, granata avanti con Linetty poi Belotti sbaglia un rigore nel finale ma Matic ...Un Monza dominante batte la Salernitana 3 - 0 e chiude in bellezza un 2022 da sogno. Apassa lo, vittorioso per 2 - 1 in rimonta dopo : il portiere polacco si è scontrato con Lasagna poco prima dell'intervallo, quando l'Hellas era in vantaggio. La squadra di Palladino ... Hellas Verona, Bocchetti non può perdere: a rischio la conferma in caso di ko con lo Spezia Nzola trascina lo Spezia, Verona ultimo Tre punti d'oro per lo Spezia che si impone per 2-1 allo Stadio 'Bentegodi' di Verona contro l'Hellas.Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Verdi, ...Brutto infortunio per l'ex portiere della Fiorentina, Dragowski. Il portiere polacco, ora allo Spezia, è dovuto uscire nel finale del primo tempo della partita contro il ...