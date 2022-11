Udinese | Samardzic non ci sta | “Ci è mancato solo una cosa”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Il Napoli esce ancora vitorioso dal Diego Armando Maradona, battendo per 3-2 l‘nella sfida che si è disputata alle 15:00. Una prova di forza, ennesima, per gli azzurri che hanno messo a posto la pratica bianconera, anche se la squadra guidata da Sottil non ha mollato fino all’ultimo. Vittoria che permette al Napoli di volare in classifica a +11 dalle inseguitrici, in attesa che la quindicesima giornata di campionato (l’ultima prima della sosta per i Mondiali in Qatar) si concluda. Intanto, gli azzurri si godono il primato sempre più in solitaria, in attesa del rientro in campo in partite ufficiali previsto per gennaio. Napoli: il commento diAutore del secondo gol dei friulani, Lazarha analizza ai canali ufficiali dell’la sconfitta contro i ...