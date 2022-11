Taekwondo | Mondiali 2022 | il tabellone di Simone Alessio Probabile sfida in semifinale con Pastor

(Di domenica 13 novembre 2022) Quest’oggi, con la tradizionale cerimonia di inaugurazione, avranno inizio idiin quel di Guadalajara, in Messico. Già da domani si inizierà a fare sul serio, quando sarà di scena la categoria -80 kg maschile con il nostro(#1 del ranking). Inevitabilmente, visto anche il momento di forma che sta attraversando (una sola sconfitta in tutta la stagione), l’azzurro parte come favorito per la conquista del titolo nella suddetta categoria: il ‘King’ però hai più volte dimostrato di saper gestire ottimamente la pressione. Sono stati svelati i tabelloni per ogni categoria, il che dunque ci porta a immaginare gli avversari chepotrebbe trovare sulla sua strada verso il titolo iridato: ai sedicesimi affronterà il vincente tra io nigeriano Idrissa ...

