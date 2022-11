Roma-Torino 1-1 | Juric | “Dominio per 70’ | c’è grande rammarico”

(Di domenica 13 novembre 2022) “Per settanta minuti è stato un. Poi è cambiata la partita e a noi è mancata la fisicità per reggere e portare il risultato a casa. La squadra era un po’ stanca, senza molti cambi. C’è grandissimo”. Queste le parole del tecnico delIvandopo il pareggio esterno per 1-1 contro la. “Ricci e Linetty hanno fatto i movimenti giusti, spostando palla e liberando Vlasic e Miranchuk. Ma quando inizia la battaglia finale, negli ultimi 20 minuti, bisogna fare qualcosa di diverso, un po’ più sporco”, analizza l’allenatore granata a Dazn. Promosso Linetty, autore del gol del momentaneo 1-0: “Sta facendo benissimo, è rimasto e mi dàsoddisfazione”. Poi un primo bilancio: “Siamo andati oltre le aspettative dopo aver perso Bremer. I ragazzi sono splendidi, ...

TOP- José Mourinho non difende più quei giocatori dall'atteggiamento non professionale, in campo e fuori. Così il tecnico portoghese al termine della partita contro ilnon si è nascosto dal ...Il Torino di Ivan Juric, tornato alla vittoria contro la Sampdoria, si presenta ora all'Olimpico di Roma dove ad attenderlo ci sono i giallorossi di José Mourinho. I granata vogliono chiudere con un s ...di Serena Albino) -La Roma evita la sconfitta in pieno recupero in casa contro il Torino pareggiando 1-1 all’Olimpico. Al vantaggio granata di Linetty in avvio di ripresa risponde il centrocampista ...