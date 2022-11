Agenzia ANSA

L'Oms si attende presto nuove pandemie: bisognerà dare una risposta rapida. Per questo uno dei due progetti dell'ente nazionale di ricercaScience Park che ha vinto i fondi delper infrastrutture di ricerca è sulla prevenzione di epidemie (è capofila); l'altro è su nuovi materiali. Il finanziamento complessivo è di 75 ...... se opportunamente appoggiato dall'amministrazione, oltre a riqualificare la struttura e l'... Ora la palla però passa alla politica e al reperimento dei fondi, che con ilpotrebbero non essere ... Pnrr: in Area Science Park ci si prepara a nuove pandemie - Cronaca Secondo l'Oms si svilupperanno presto nuove pandemie causate da possibili nuovi agenti patogeni pericolosi per uomini, animali o piante: bisogna essere pronti per una risposta rapida. (ANSA) ...TERAMO - I Sindaco ha illustrato, nello specifico, il primo blocco delle opere in corso di cantierizzazione finanziate grazie al fondo complementare sisma ...