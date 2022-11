Million Day oggi 13 novembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di domenica 13 novembre 2022)Day estrazione di13. Quali sono idelday di? Anche questa settimana dista per finire, ma lo stesso non si può dire delle estrazioni:, infatti, ci sarà, il concorsoDay.quindi che tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’ e sperare di vincere, possono controllare quali siano iestratti per il gioco delDay questa sera. Anche, domenica 13in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno ...

Extra , l'estrazione di oggi: i numeri vincenti di domenica 13 novembre 2022 , su Leggo.it in tempo reale.è il gioco che permette di vincere un milione di euro ..., di seguito i cinque numeri estratti relativi a domenica 13 novembre. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro. Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da ...Caccia alla fortuna che va in onda anche oggi, domenica 13 novembre, con il Million Day per vincere fino ad un milione di euro. Un exploit possibile ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a domenica 13 novembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.