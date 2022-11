Mercato – Inter | una clausola può far arrivare Vazquez a gennaio

Leggi su intermagazine

(Di domenica 13 novembre 2022) Fari puntati dell’su Jesusdel Valencia Nonostante manchino quasi due mesi, si inizia a preparare quello che sarà ildi. Tra le squadre che si stanno muovendo in anticipo c’è anche l’che ha messo in lista d’osservazione Jesus, esterno sinistro del Valencia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nel contratto del classe 2003 sarebbe presente unache gli consente di partire in prestito nelinvernale nel caso in cui non dovesse giocare un certo numero di minuti con la prima squadra. Una buona notizia per il club di Viale della Liberazione viste le difficoltà economiche in sede di calcio. Il colpo sullo spagnolo potrebbe essere affondato qualora ...