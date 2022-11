Le emozioni giallorosse dal settore ospiti | tensione e poi liberazione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFerrara – “Ma che sta facendo, non mi dire che mo’ ce l’annulla”. Il ragazzo accanto a me non lo avevo mai visto. A fine primo tempo mi dirà che lavora in un’industria meccanica in provincia di Parma. Partito dal Sannio dopo la scuola, il destino me lo ha messo di fianco in questo cinereo pomeriggio ferrarese. Ha la sciarpa giallorossa del 2009, un anno che ricordiamo bene per ferite laceranti che ci hanno messo un po’ a sanarsi. “Per come sta andando quest’anno, ce lo toglie sicuro”, gli rispondo mentre vedo in lontananza l’arbitro guardare nel monitor il gol di Capellini e cancellare tutto. La Spal sta vincendo uno a zero, Esposito ha stampato la palla all’angolino proprio davanti al nostro. Siamo poco più di duecentocinquanta, ci facciamo sentire nella fitta umidità e un po’ ci vogliamo bene. Perché accade qualcosa di magico quando ...