L’AlbinoLeffe muove ancora la classifica | 1-1 col Sangiuliano City

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Zanica.un pari – il settimo in campionato – perdi mister Biava, che si rende protagonista di un gran primo tempo, passa in vantaggio, crea tantissime occasioni da gol ma dopo aver mancato più volte il raddoppio, a metà ripresa subisce la rete ospite dovendo abbandonare di fatto le speranze di vittoria. I blucelesti partono col piede sull‘acceleratore. La formazione di Ciceri subisce la vivacità avversaria e al 19’ capitola: straordinaria discesa sulla destra di Tomaselli, sterzata sul mancino e cross al bacio per Zoma che da centroarea colpisce al volo mettendo la sfera sotto la traversa. Il numero 11 bluceleste è in stato di grazia e al 36‘ sfiora il bis al termine di un’incontenibile azione personale ma il suo tentativo di punta termina di poco alto sopra la traversa. Sul fondo invece si spegne la schiacciata di Cori poco ...