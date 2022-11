Hellas Verona-Spezia | le formazioni ufficiali | Dragowski dal 1?

(Di domenica 13 novembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 15a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Trinchieri, e dal quarto uomo Prontera. VAR e AVAR saranno rispettivamente Fourneau e La Penna. Calcio d’inizio ore 15:00 allo Stadio “Marc Antonio Bentegodi” di. Ultima partita del 2022 perche per concludere nel migliore dei modi l’annata, proveranno ad uscire dal campo con tre punti vitali per la classifica. Reduce da ben 9 sconfitte di seguito, l’sta vivendo una crisi nera di risultati occupando l’ultima posizione. Nonostante alcune discrete prestazioni, gli scaligeri ...

