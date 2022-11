F1 GP Brasile 2022 | Leclerc quarto | “Bella rimonta | ma fine settimana frustrante”

(Di domenica 13 novembre 2022) “Abbiamo fatto una, la gara era difficile dopo il contatto con Norris. Lando ha perso il posteriore, io avevo lasciato spazio. E’ stato unper il primo giro, il passo non era al livello della Mercedes ma non era male.” Così Charlesai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio del, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota monegasco è stato anche incalzato sul tema della richiesta degli ultimi giri, quando ha provato a chiedere la posizione su Sainz nel nome della lotta per il secondo posto del Mondiale con Perez.però ha chiosato con eleganza, dopo i team radio concitati in gara: “Devo concentrarmi su quello che faccio, voglio essere in una posizione ...

La prima volta non si scorda mai, e George Russell non dimenticherà mai Interlagos. Una prima vittoria arrivata con merito e bravura, regalando alla Mercedes il primo successo dell'anno in una giornata trionfale per il team di Toto Wolff, grazie al 2° posto di Hamilton che ha ...AGI - La rinascita della Mercedes parte dal Gran Premio del, dove la scuderia tedesca ottiene la prima vittoria stagionale con George Russell (dopo il trionfo nella Sprint Race di ieri), completando una giornata di grazia con il secondo posto di Lewis ...Una gara dall’ inizio rocambolesco, terminata in maniera decisamente entusiasmante. Il Gran Premio ha visto il Campione del Mondo e il suo principale rivale al titolo della stagione compiere una rimon ...SAN PAOLO - George Russell conquista la prima vittoria della carriera in Brasile, nel penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ed ottiene punti importanti in graduatoria. Bene anche Lewis ...