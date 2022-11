Enrico Montesano in Rai con la maglia dei fascisti della X Mas | scoppia la polemica

L'attore nel mirino per la maglia indossata durante le prove di Ballando con le stelle "Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!". Cosìsul suo canale Telegram dopo la polemica sollevata da Selvaggia Lucarelli sulla maglietta con i simboli della X Mas che l'attore indossava durante le prove di Ballando con le Stelle.con la maglia fascista a Ballando con le Stelle, scoppia il caos. Il comico: 'Solo fesserie'. VIDEOfinisce nella bufera mediatica per una maglia . Non una semplice t - shirt, bensì un capo della Decima Mas , una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i ...Milano, 13 nov. (LaPresse) - "Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!". Così Enrico Montesano sul suo canale ...Selvaggia Lucarelli svela su Twitter due scatti in cui si vede l’attore indossare una t-shirt nostalgica, lui replica: “Fesserie”. E mostra la tessera del PSI ...