De Pierro | “Tra Mastella e De Luca scelgo le ragioni del Sindaco”

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiOspite di Anteprima24 è Francesco De, vicedi Benevento. Con lui facciamo il punto della situazione sulle vicende amministrative e politiche di più stretta attualità a palazzo Mosti. È tempo di bilanci. Il, il suo lo ha fatto con un messaggio televisivo. Lunedì toccherà all’opposizione. Il bilancio di Francesco Dea un anno dall’investitura a vice? “Il bilancio dell’amministrazione è assolutamente positivo, con risultati concreti e tangibili. Pochi giorni fa è arrivato il via libero del Commissario per l’impianto di depurazione che metterà fine ad un problema atavico, mai risolto in passato. Benevento sta tornando a splendere come la città dei teatri: la riapertura del Comunale con il supplemento invernale di ‘Città Spettacolo’ con pieces e ...