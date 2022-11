Tutte le novità di LOL | Chi ride è fuori 3 a partire dal cast

Leggi su gqitalia

(Di sabato 12 novembre 2022) Continua la fortuna italiana del format giapponese che qui conosciamo come LOL: Chi, una gara di improvvisazione comica tra star della stand-up comedy, del cinema e del varietà televisivo e teatrale. Un duello allargato, tutti contro tutti, in cui il primo che cede alla comicità altrui, anche solo con un accenno di sorriso, è prontamente eliminato. In palio, la somma non indifferente di 100.000 euro da poter dare in beneficienza a sostegno di una realtà a scelta impegnata nel sostegno dei più deboli e bisognosi. Del terzo appuntamento con quello che ormai è diventato un cult di Prime Video, ancora non si sa la data di rilascio, ma qualche notizia sfiziosa è già trapelata. Ecco a che punto è lo show a oggi. Dove vedere LOL: Chi3 (anche gratis) Lo show resta lì dove ha spiccato il volo, su ...