Tale e Quale Show | il vincitore Antonino Spadaccino rivela in che rapporti è con Maria De Filippi

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 novembre 2022) Ieri sera è andata in onda la finale die a trionfare è stato l’exdi Amici. Il cantante ha partecipato alntcondotto daDenel 2004, ma nonostante la vittoria, il successo è tardato ad arrivare. Per questoha scelto più volte di rimettersi in gioco e provare nuove sfide, proprio come quella di. Intervistato da SuperguidaTv, il cantante prima dell’inizio dell’avventura nel programma di Rai 1, aveva raccontato le sue emozioni per la avventura: Sono emozionato e penso si veda dalla mia faccia. Sono tutto rosso. Per esperienza personale ho notato che si ...