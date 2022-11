Russia | Dugin attacca Putin in un post poi rimosso E ipotizza che il capo del Cremlino debba pagare “anche con la vita”

Leggi su firenzepost

(Di sabato 12 novembre 2022) L'ideologo, Alexander, al quale è stata uccisa la figlia in un blitz attribuito agli 007 ucraini, oradirettamente. Scrivendo su Telegram: "In una autocrazia diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti, quindi pieni poteri in caso di successo, matotalità delle responsabilità in caso di fallimento" L'articolo proviene da Firenze