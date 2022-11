Rooney | su Ronaldo | “Gesti inacettabili Deve abbassare la testa”

tutte le notizie di cristiano -manchester - unitedLeggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": ...Waynesi scaglia contro Cristiano. L'ex stella dello United è molto critico nei confronti della stela portoghese, rimproverandogli atteggiameni sbagliati in campo e fuori. In una ...Former Manchester United forward Wayne Rooney has criticised Cristiano Ronaldo and asked him to keep his "head down" and "be ready to play when the manager needs you". "If he does that, he will be an ...The Premier League 2022/23 season is already in its 16th week and the spotlight yet continues to be on five-time Ballon d'Or winner Cristiano Ronaldo.