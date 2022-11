Rai 1 | sfuriata della conduttrice | la vippona del GF Vip aveva parlato di lei

Rai Storia

Gf Vip,in diretta di Pamela Prati contro Signorini: 'Meglio che vada a casa tanto avete ...potrebbe dipendere dalla partenza dei Mondiali di Calcio 2022 che verranno trasmessi su1. Anche ...In realtà, la stessaha preso fin da subito una posizione molto dura a riguardo, comunicando di aver deciso di lasciare a casa Remigi per il comportamento inaccettabile avuto in trasmissione. Qui ... Sopravvissute - RAI Ufficio Stampa Momenti di grande tensione all’interno del noto programma di Rai 1, dove la conduttrice ha perso le staffe con la sua ospite: lei era finita al centro di una polemica perché attuale compagna dell’ex ...Nelle puntate 14-18 novembre de Il Paradiso delle signore, Elvira e Salvo Amato si avvicinano, mentre Ezio non concede il perdono a Umberto ...