Programmi TV di stasera | sabato 12 novembre 2022 Su Rete 4 Terence Hill e Bud Spencer in ‘Lo Chiamavano Trinità…’

(Di sabato 12 novembre 2022) LoTrinità Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Talent Show. Sesta puntata della diciassettesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Durante la serata si esibiranno Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Ballerina per una notte l’attrice Giovanna ...

Tv su Rai 1 14.00 BALLANDO ON THE ROAD 15.00 PASSAGGIO A NORD OVEST 16.00 A SUA IMMAGINE 16.45 TG1 TELEGIORNALE ...Si iniziaalle 20 con la " Cena contadina ", polenta e stoccafisso o con salsiccia e funghi ... Per l'elenco delle cantine aderenti, ie le modalità di prenotazione potete consultare ... Stasera in TV: film, serie e programmi di giovedì 10 novembre RIETI - La prima delle due giornate di Rulli e Cantine ha riscosso il favore dei tanti intervenuti nel centro storico di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale. Numerosi gli appuntamenti ...Sabato 12 novembre va in onda su Rai 3 il quarto e ultimo appuntamento con il programma di Mario Tozzi. Alla scoperta della Terra attraverso inedite prospettive.