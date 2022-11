Milan | Pioli | ‘Contro la Fiorentina per non arrenderci Furlani darà continuità’

... guidati egregiamente in panchina da Luciano Spalletti, sono nettamente in testa alla classifica con ben otto punti di vantaggio sui campioni d'Italia in carica, ildi Stefano, e sulla ...Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i viola, con cui si chiude il 2022. Ecco le sue paroleIldi Stefanoè chiamato a rialzare la testa dopo il pareggio contro la Cremonese. Un successo contro la Fiorentina, domani sera a San Siro, per chiudere bene il 2022.- Fiorentina: ...Pioli alla vigilia di Milan-Fiorentina ha parlato in conferenza stampa: diversi i temi affrontati dal mister prima del match di San Siro.Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, s'è espresso sulle difficoltà del Milan e la lotta Scudetto col Napoli: "Se il Milan avesse ricevuto dal mercato ciò che generalmente ricevono i Campioni d'Itali ...