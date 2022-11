Influencer dello hijab

Leggi su panorama

(Di sabato 12 novembre 2022) Crescono in Francia i profili social di fede musulmana che invitano le studentesse a indossare in classe velo e abiti islamici, nonostante la legge vieti di ostentare simboli di appartenenza religiosa. Una minaccia alla laicitàStato che preoccupa il governo. A lanciare l’allarme sono stati i servizi interministeriali di Parigi: troppi ormai i profili social dove si invitano studenti e studentesse di confessione musulmana ad andare in classe con il velo e altri abiti islamici. Una vera e campagna di comunicazione, lanciata su Twitter, TikTok e Instagram come un guanto di sfida alla legge del 2004 che vieta l’utilizzo di vestiti e simboli religiosi negli istituti francesi (a meno che non siano portati con discrezione). Il più delle volte si tratta di account anonimi, che sfidano i valori della République lanciando discorsi radicali condivisi da centinaia di ...