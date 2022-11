Fedez mostra la cicatrice dopo l’intervento | “Dobbiamo esserne orgogliosi”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 12 novembre 2022)è certamente uno dei personaggi che ama maggiormente utilizzare i social, considerati sia da lui sia dalla moglie Chiara Ferragni anche come uno strumento per accorciare le distanze con i fan, che hanno così la possibilità di conoscere da vicino la loro continuità. Non a caso, non mancano mai foto e video che coinvolgono i loro bambini, Leone e Vittoria. Il cantante, però, ha usato il suo profilo anche per confidarsi con i suoi fan, cosa accaduta quando a primavera 2022 era stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza per un cancro al pancreas. La paura, anche per uno apparentemente sicuro, come lui è stata tanta, ma la vicinanza dei suoi cari si è rivelata fondamentale per mettersi alle spalle quella brutta esperienza. Vi raccomandiamo... "Non facciamo pubblicità con i figli": ...