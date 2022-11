Demi Moore | Tom Cruise e Sandra Bullock | quando l' elisir di giovinezza è fatto di schifezze

(Di sabato 12 novembre 2022)si parla di star internazionali sembra quasi scontato parlare di comportamenti eccentrici. Katy Perry ha dichiarato di lavarsi i denti almeno sei volte al giorno, per evitare carie, macchie e alito pesante.viaggia la superstar del pop americano mette nel suo beauty case una ventina di spazzolini da denti. Un po' maniacale, ma decisamente sano.invece ricorre alle sanguisughe come strumenti medici per velocizzare il recupero dopo gli interventi di chirurgia estetica. E se Lady Gaga ama meditare dentro un uovo gigante - un po' come rivivere ogni volta l'esperienza della nascita -usa la crema per le emorroidi per ridurre l'infiammazione e il rossore sotto gli occhi. Tomvince su tutti. L'attore di Top Gun ricorre spesso e ...

Elle

Daa Tomori. E al posto dell'elegante Robert Redford c'è un sito di… spogliarelliste. 'Proposta indecente', famoso film dei primi anni Novanta, stavolta è tutto per il centrale del ..., sfida di bikini con le figlie. E a 52 anni… vince lei! - guarda SPLENDIDA IN BIKINI - Maè anche versatile. E ora, a 60 anni, debutta come stilista: ha disegnato una capsule ... Stivaletti inverno 2023: gli anfibi di Demi Moore comodi e trendy Demi Moore è arrivata ieri al traguardo dei 60 anni e si mostra in splendida forma. La star di Ghost, Soldato Jane e La lettera scarlatta, icona del cinema degli anni ’90, conserva immutato il suo fas ...Per Demi Moore, attrice icona del cinema anni '90, il tempo non passa mai. La diva di Hollywood, protagonista di film memorabili come "Ghost" ...