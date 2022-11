Carolina Marcialis | gomme tagliate all' auto della moglie di Cassano | ' Il karma ti presenterà un conto più salato'

Corriere dello Sport

nelle scorse ore ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui mostra una delle ruote della sua macchina tagliate. La moglie dell'ex calciatore Antonio Cassano non si ...Dal profilo Instagram diDipende da come vedi il mare, se lo vedi un limite impossibile da camminare, un muro che impedisce l'oltre una via senza altrove o se lo vedi come una passeggiata ... Bucano le gomme a Carolina Marcialis: lo sfogo della moglie di Cassano Carolina Marcialis nelle scorse ore ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui mostra una delle ruote della sua macchina tagliate. La moglie dell'ex calciatore Antonio Cassano ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...