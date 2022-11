(Di sabato 12 novembre 2022) Fabrizioha commentato la vittoria delcontro l’Udinese: “unaper tutte le inseguitrici” Ilvince la sua undicesima partita consecutiva, dopo aver dominato per 78? minuti e aver dato l’impressione di averla chiusa, ha dovuto soffrire sino all’ultimo secondo. L’Udinese, indomabile, l’ha fatto tremare ma alla fine il «Maradona» urla: «La capolista se ne va». Partita a tratti meravigliosa, spaccata subito da Osimhen, quasi archiviata da un capolavoro di Zielinski, impacchettata da un’azione da manuale conclusa da Elmas (13? st) e poi, due lampi di Nestorovski e Samardzic, in 4?, dal 33? al 37?. I dodici minuti finali, recupero incluso, sono stato da battito cardiaco accelerato. Maora sogna, con il Maradona che lo dice: ...

napolipiu.com

... gli schiacciatori Diego e, i centrali Galliano e Riccardi e Cimma nel ruolo di libero. 1° ... Il primo breakcon un parziale di 4 - 0 in casa EGEA sul punteggio di 14 a 10 grazie a 4 punti ...Inizio della seconda frazione all'insegna dell'equilibrio, poi, sull'8 - 5 per Albail primo ... Nuova parità a 5, Bibimette a terra il punto del 6 - 5 ma capitan Diego sbaglia la battuta. Biasin: “Arriva una buona notizia, il Napoli non è invincibile” Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Udinese: "Arriva una buona notizia per tutte le inseguitrici" ...Intervenuto ai microfoni di Pressing su Mediaset, Fabrizio Biasin ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Bologna ...