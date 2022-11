Benedetta Parodi e Fabio Caressa | 25 anni insieme | qual è il loro segreto?

... le ex veline insieme: '20 anni così' "SAREMO IN SEI" Beatrice Valli sfoggia il pancione e conferma la gravidanza A MILANO, shopping d'autunno con il figlio Diego COME AI VECCHI ...... le ex veline insieme: '20 anni così' "SAREMO IN SEI" Beatrice Valli sfoggia il pancione e conferma la gravidanza A MILANO, shopping d'autunno con il figlio Diego COME AI VECCHI ...In Italia vengono diagnosticati ogni giorno più di mille nuovi casi di tumore. I volontari AIRC tornano in 1.800 piazze a distribuire i Cioccolatini della Ricerca ...Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo Benedetta Parodi in qualità di stella di Bake Off Italia, ma quando guadagna nello show Durante gli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere ...