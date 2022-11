ATP Finals 2022 | Daniil Medvedev | “Nessuno parte favorito | conterà tanto lo stato fisico e mentale”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Cominceranno domani al PalaAlpitour di Torino le ATPe tra i giocatori presenti in questo evento ci sarà anche il russo. Il numero 5 al mondo, che ha già vinto questo torneo nel 2020, farà il suo esordio lunedì 14 novembre contro il connazionale Andrey Rublev (n.7) e poi sfiderà anche il greco Stefanos Tsitsipas (n.3) e il serbo Novak Djokovic (n.8) per andare a caccia del pass per le semifinali (ricordiamo che passeranno i primi due di ogni girone). Interviprima dell’inizio del torneo,ha subito voluto mettere in chiaro che per lui non ci sono favoriti: “Alle Nitto ATPnon c’è mai un giocatore superiore agli altri, e quest’anno in particolare, tutti i tennisti lo sono contemporaneamente. Ci sono i migliori otto ...